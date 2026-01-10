気象台は、午後7時21分に、暴風警報を鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町に発表 10日19:21時点庄内では、暴風や高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□暴風警報【発表】11日夜のはじめ頃にかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間11日未明風向西・陸上最大風速18m/s・海上最大風速