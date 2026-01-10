飯豊町にきょう、冬のインバウンド客の第一陣が訪れ、雪遊びを楽しみました。 【写真を見る】飯豊町に冬のインバウンド客第一陣到着雪に大喜び雪はすごい資源 歓声をあげるのは台湾からの観光客です。飯豊町のどんでん平ゆり園は1月からは雪遊びが楽しめるスノーパークに姿を変えます。飯豊町では2008年から台湾からの誘客に取り組み、これまでおよそ3万5000人が訪れていますが、今年は予約だけで1万3000人近く