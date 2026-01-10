サウリン・ラオは投手転向してまだ日が浅いことも注目となっている(C)Getty Imagesナショナルズは現地時間1月9日、サウリン・ラオに対して「日本でのプレー機会を求めて」リリースしたと発表した。サウリン・ラオに関してはカブスの地元放送局、米メディア『Marquee Sports Network』のマイク・ロドリゲス記者が12月19日に自らのXで、日本ハムと合意したと伝えていた。 【関連記事】新庄ハム、いよいよ今季は覇権奪回か…注目