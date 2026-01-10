Ｑ：緊張型頭痛とは何ですか？緊張型頭痛は、ストレスや長時間の同じ姿勢などが原因で首や肩の筋肉が継続的に緊張することで生じる、最も一般的な一次性頭痛です。片頭痛のような脈に合わせたズキズキとした痛みではなく、頭全体がヘルメットで締め付けられるような鈍い圧迫感が特徴です。痛みの強さは軽度から中程度であることが多く、日常動作で悪化することはあまりありません。多くの患者さんで肩こりや首こりを伴い、後頭部か