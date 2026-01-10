ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の公式Instagramは1月8日に投稿を更新。WEST.の藤井流星さんとモデルで俳優の井桁弘恵さんの“新婚”ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】藤井流星＆井桁弘恵のツーショット「画面が華やか」同アカウントは「新郎新婦のおふたりをパシャリ」とつづり、1枚の写真を載せています。タキシードを着こなした藤井さんと白いドレスを着用した井桁さんのツーショット姿で