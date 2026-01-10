11日(日)は、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、北陸など日本海側の地域では警報級の大雪になるところがあるでしょう。北陸には夜にかけて、発達した雪雲が流れ込みそうです。西日本から東日本の日本海側と北日本では、12日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒してください。11日午前9時の予想天気図です。北海道付近に発達した低気圧があり、オホーツク海へと進む見込みです。11日は強い冬型の気圧配置になり、西日本や東日本の