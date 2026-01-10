俳優・生田斗真（41）が芸能生活30周年の節目に、ソロアーティストとして音楽活動をスタートする。岡村靖幸が作詞・作曲・プロデュースを手掛けたデビュー曲『スーパーロマンス』は、生田が上白石萌歌（25）とW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』(1月10日スタート、毎週土曜午後9時)の主題歌に決定した。【写真】熱愛発覚当時、生田のマンションに現れた妻の清野菜名ジャニーズJr.時代からの夢