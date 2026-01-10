横浜F・マリノスは新シーズンに向けて始動した10日、横浜市の日産グローバル本社で新体制発表会を行い、中山昭宏社長（58）と大島秀夫監督（54）が登壇した。会場では約450人のファンとサポーターが見守り、中山社長が冒頭で「目標は29年クラブW杯出場」と宣言。さらに「横浜F・マリノスにはアタッキングフットボールという不変のフットボールフィロソフィーがあります」と語り、クラブのDNAである攻撃的サッカーを3つの項目で