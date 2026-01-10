【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は９日、ホワイトハウスで米石油大手の幹部らとベネズエラの石油開発について協議した。トランプ氏は１０００億ドル（約１５兆７６００億円）の投資を呼びかけたが、企業側からは慎重な声が上がった。トランプ氏は「今後は圧倒的な安全がある」とベネズエラの投資先としての安全性を強調。ベネズエラの石油権益を事実上独占することについては「我々がやらなければ中露がやってい