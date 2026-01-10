気象台は、午後7時16分に、暴風警報を浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市、川本町、美郷町などに発表 10日19:16時点西部、隠岐では、暴風に警戒してください。隠岐では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□暴風警報【発表】11日明け方にかけて警戒風向南西・陸