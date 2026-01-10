お笑いコンビ「ロザン」の宇治原史規（４９）、菅広文（４９）が１０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。杉本達治・前福井県知事が職員へのセクハラを認め、辞任したニュースに言及した。杉本氏のセクハラをめぐっては、県の特別調査委員の報告書によると、セクハラを裏付ける杉本氏からのＬＩＮＥが約１０００通にのぼり、身体的接触を伴う被害も確認したと認定している。宇治原は「もちろんセクハラはダメだというのは大