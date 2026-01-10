「東京オートサロン２０２６」（１０日、千葉・幕張メッセ）に?猛牛の原点?とも言うべき超レア車が登場した。カスタムカーの祭典らしく各メーカーらがさまざまなマシンを投入。狩野英孝のＹｏｕＴｕｂｅ配信用車両、キャンピングカーなどが並ぶ中で、人だかりができていたのが（株）ウイングオートのブース。コンセプトカー部門として展示されていたのはランボルギーニのトラクターだ。トラクター職人であるフェルッチオ・ラン