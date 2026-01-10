オリックスの宮城大弥が10日、自身のインスタグラムを更新し「私事ではございますが、このたび結婚いたしました。お相手は沖縄県出身の一般女性です」と報告した。宮城は「これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と記した。宮城は19年ドラフト1位でオリックスに入団し、21年に23試合・147回を投げ、13勝4敗、防御率2.51の成績を残してリーグ優勝に貢