愛知県内の県立中高一貫校で1月10日から入学試験が始まり、小学生が1次試験に臨みました。愛知県では2025年4月に明和、刈谷、半田、津島の県立中高一貫校が開校していて、2026年4月には時習館、豊田西、愛知総合工科、西尾、日進の5校が新たに開校します。10日は8校で1次試験にあたる適性検査が行われ、最も高い倍率となった明和高校附属中学校の普通コースでは、70人の募集に対し814人の小学生がマークシӦ