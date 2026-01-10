1月10日よりスタートするドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系土曜夜9時〜）で生活情報誌「リクラ」でクールなデキる編集長・藤崎美玲を演じる小雪さん。このドラマはファッション誌の編集者になりたくて出版社に入社したが、入社のタイミングでファッション誌が休刊、誌「リクラ」に配属された主人公の柴田一葉を上白石萌歌さん、“恋愛スペシャリスト”として一葉が取材をする北陵大学･生物学部准教授の椎堂司を