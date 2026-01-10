「タイトル戦」（１０日、児島）上平真二（５２）＝広島・７５期・Ａ１＝が通算２０００勝を達成した。５日目準優１１Ｒで３コースから豪快にまくって快勝。同日１Ｒでイン逃げを決めリーチを懸けていた。今節の前検時は１９９６勝で予選道中で２勝し、今節４勝目の活躍。「訓練生時代は覇気がないと言われてたんですが、そんな選手が３１年走って２０００勝できて良かったです。次は２００１勝を目指したい」と笑顔を見せた。