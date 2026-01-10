「ヴィーナスシリーズ第１９戦是政プリンセスカップ」（１０日、多摩川）村上奈穂（３２）＝広島・１１５期・Ｂ１＝の感触が良さそうだ。「足はいいと思う。伸び寄りなのかなという気もするけど、全体的に良さそう」と伸び寄りの舟足に手応えを感じていた。初日８Ｒは事故艇の影響を受ける形で４着に終わったが「１Ｍは選択ミスですね。回転調整は必要だなと思った。片面だけでも自分の形にして、乗りやすくなるように調整