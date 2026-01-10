お！NSXじゃん……あれ？なんか小さいぞ！2026年1月9日から幕張メッセで開催中の「東京オートサロン（TAS）2026」に、「ミニNSX」的なカスタムカー「NS660」が展示されました。NS660は、ホンダの軽スポーツカー「S660」をベースに、同社のスポーツカー「NSX」のフォルムを再現したカスタムカーです。製作したのは、三重県名張市で自動車販売やレンタカー、オリジナルパーツの製造販売などを行う株式会社WONDERです。【画像