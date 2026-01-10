俺（ヒロト）は、妻のチカと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人で暮らしていた。実家は比較的裕福な方で、孫たちに惜しみなくお金を使ってくれていた。有名テーマパークに高級な食事、子ども服にゲームやおもちゃ……。チカは両親のことを嫌っているから、俺は子どもたちだけを連れて実家へ行っていたのだ。しかし俺は最終的に離婚を切り出され、子どもたちもチカについていってしまった。何もかも失った俺はどうしたら