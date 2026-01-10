楽天から国内フリーエージェント（FA）権を行使した辰己涼介外野手が10日、現状について決まったことはないことを明かした。辰己はこの日、福岡市内で行われたトークショーに参加。ソフトバンクの山川穂高と軽快なトークを繰り広げた。トークショー終了後、辰己は「決まったことがないので特に言えることはないですね。次のシーズンハイパフォーマンスを出せるような準備は粛々とできていると思います」と現状について語った。