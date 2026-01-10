福岡県警田川署は10日、田川市夏吉の道路上で9日午後5時15分ごろ、下校中の女子中学生が見知らぬ男から「かわいいね」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50〜60歳くらいの中肉。茶色ロングTシャツ、水色ズボンを着用していたという。