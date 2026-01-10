年末のアイアンランキングは11月下旬に発売された『ゼクシオ14』が1位をキープ。2位には『スリクソン ZXi5』、3位には『ゼクシオ14レディス』とトップ3をダンロップが独占する結果になった。トップ10に入っているアイアンを調べると『G440』『T250』『Qi』などセミストロング系のアイアンが上位にきていた。ちなみに上位10モデルの7番アイアンのロフト角を調べると、平均は29.7度。PGAツアースーパーストア千葉浜野店の大野木翔さ