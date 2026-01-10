JR東日本新潟支社は、大雪や強風が見込まれるとして、1月11日（日）の一部の在来線について、計画運休を発表しています。1月11日（日）≪特急いなほ≫【上り】・いなほ 2号酒田駅（ 5時27分発） ～新潟駅行き全区間運休・いなほ 4号酒田駅（ 6時59分発） ～新潟駅行き全区間運休・いなほ14号 秋田駅（16時48分発） ～新潟駅行き 秋田駅～酒田駅間区間運休【下り】・いなほ 7号 新潟駅（14時50分