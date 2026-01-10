2024年元日に発生した能登半島地震では、石川・富山・新潟・福井の各県で液状化被害が発生した。繰り返す特性のある液状化のリスクを低減するには、街区単位での抜本的な土地改良が有効だ。新潟市も対策の実施方針を示しているが、2025年は市が求める住民負担と地権者の100％同意という2大要件をめぐり、市と住民の意見は平行線をたどった。2026年、安心と安全を求める両者の思いはどこへ向かうのか。 ■“1坪あたり5250円”