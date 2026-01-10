日本維新の会の藤田共同代表は、高市総理が通常国会冒頭での衆議院の解散を検討しているとの一部の報道について、「解散は総理の専権事項であり、いつでも戦える準備はしておく」と強調しました。日本維新の会藤田文武 共同代表「総理が『解散する』というのであれば、それは専権事項ですから、いつでも戦える準備は同時にしておくというのが衆議院議員の宿命ですから、これは総理が最終的にお決めになられることだと」藤田