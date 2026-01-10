お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）が10日に生放送され、伊達が高校時代のイタズラを告白した。若い頃に買ったCDが話題となり、伊達が挙げたのが1991年発売のとんねるずのアルバム「みのもんたの逆襲」だった。CDの最後にみのもんたさんの語りが入っており、それを“悪用”し