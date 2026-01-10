3連休初日の10日は全国的に風が強い1日でした。そうした中で開かれた恒例の行事では、最後の最後にドラマが待っていました。午前6時の開門とともに一斉に参道を走る人たち。兵庫県の西宮神社で10日朝、新年恒例の「福男選び」が行われました。先頭を走っていたのは黒っぽいウエアの男性です。2位以下を引き離し本殿に入ろうとしたその時、まさかの転倒。それでもすぐに立ち上がり、何とか三番福となりました。一番福に輝いたのは、