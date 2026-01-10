今月1日にスイスのスキーリゾートで40人が死亡した火災で、9日、追悼式典が行われました。スイス南部のスキーリゾート、クラン・モンタナの飲食店で今月1日に発生した火災では、40人が死亡し、116人が負傷しました。ロイター通信によりますと、スイス政府が「追悼の日」と定めた9日、追悼式典が行われました。犠牲者の遺族や現場で救助にあたった消防士のほか、フランスのマクロン大統領や、イタリアのマッタレッラ大統領らも出席