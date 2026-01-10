歌手円広志（72）が10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。ヒット曲「夢想花」の印税について明かした。円はロックバンドのボーカルを務めていたが、その解散後の1978年（昭53）に発表した「夢想花」がヒットして大ブレーク。しかしその後は、「半年後ぐらいに新曲の『愛しのキャリアガール』っていうのを出したんだけど、これはまだちょっと売れた。その次に『LOVESONG』っていう歌を…。自分の