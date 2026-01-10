【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・花澤香菜のポルカドットスティングレイとのコラボレーションによる新曲「Cipher Cipher」（読み：サイファー サイファー）の先行配信が各音楽配信サイトで開始となった。「Cipher Cipher」は花澤自身が山城恋役を務める2026年1月より放送開始したTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』エンディングテーマ。中毒性の高いメロディーと鋭い音像で疾走する痛快なロックナンバーとなっている。