「食べログ」と「ぐるなび」、老舗グルメサイトの業績が好調だ。食べログを運営するカカクコムの2025年3月期決算では、食べログ事業の売上高は335億円と前年比20.2％増と過去最高を更新。一方、赤字に苦しんでいたぐるなびも25年3月期に5年ぶりに黒字転換を果たした。飲食店探しのツールとしてグーグルマップやインスタグラムが台頭する中、なぜ食べログとぐるなびは好調を維持できているのか。食べログ、売上335億円で過去最高