メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で氷の彫刻を展示するイベントが開かれています。 会場には、愛知や岐阜の調理師らがメンバーの中部氷彫会が製作した氷の彫刻22基が展示されています。 今年の干支の「午」や飛騨ならではの「さるぼぼ」などが並びます。 大胆かつ繊細な技で仕上げられた彫刻は訪れた人を魅了していました。