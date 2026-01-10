秋田朝日放送 秋田県内は１２日にかけて冬の嵐となる見込みです。大雪や猛吹雪に注意・警戒をしてください。 急速に発達した低気圧の影響で冬型の気圧配置となり、上空５０００メートルにはマイナス４２℃以下の強い寒気が流れ込み大雪となるところがある見込みです。１１日午後６時までの２４時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで沿岸と内陸の山沿いで６０センチ、平野部で３０センチです。１２日にかけ