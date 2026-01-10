秋田朝日放送 １０日秋田県美郷町の８２歳の男性が屋根から落ちた雪の下敷きになって亡くなりました。 警察によりますと１０日午前１１時すぎ美郷町金沢の住宅の敷地でこの家に住む高橋邦夫さん（８２）が屋根から落ちた雪の下敷きになっているのを妻が見つけました。 高橋さんは大仙市内の病院に搬送されましたが死亡が確認されました。 秋田県内で雪による死亡事故は今シーズン初めてです。