余ったお餅で「ポンデケージョ」を作ってみませんか？ お正月のお餅が余っていませんか？ 今回は、お餅で作れる「ポンデケージョ」をご紹介します。簡単にできるだけでなく、もちもちして絶品ですよ。 チーズを入れてもおいしい ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました ゴマ入りで香ばしくおやつにもおすすめチョコ味もちもち食感がクセになるパン 「ポンデケージョ」は、もちもち食感が