◆第４２回フェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡから前売り最終オッズが１０日、発表された。単勝の１番人気は今回と同じ中山マイル戦で新馬勝ちした（１２）ギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）が３・６倍の支持を集めた。２番人気には東京で勝ち上がり、中山は初となる（２）ピエドゥラパン（牝３歳、美浦・千葉直人厩舎、父エピファネイア）が４・４倍。