３日、昭蘇県の氷雪パークで遊ぶ観光客。（ドローンから、昭蘇＝新華社記者／胡虎虎）【新華社ウルムチ1月10日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州昭蘇（モンゴルキュレ）県は真冬を迎え、一面に銀世界が広がっている。地元では、特色ある氷雪資源を生かして、氷雪パークや雪原を疾走する馬のパフォーマンスなど、雪と氷をテーマにしたアクティビティーを開発。各地の観光客を呼び込んでいる。３日、昭蘇県の昭蘇湿地公