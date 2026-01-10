東九州龍谷の藤崎愛梨主将 春の高校バレーで大分県代表の東九州龍谷は１０日、準決勝に臨みました。 女子の県代表、東九州龍谷は準決勝で、インターハイの優勝チームである大阪代表の金蘭会と対戦しました。 東龍は第1セットから2年生エースの中願寺莉桜選手が躍動します。 世界の舞台でも活躍した鋭いスパイクを決めて流れを引き寄せると、最後はキャプテンの藤崎愛梨選手が決めて、第1セットを