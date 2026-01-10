去年11月に火災が発生した大分市の佐賀関地域を応援しようと１０日、チャリティーイベントが行われました。 社会医療法人の関愛会などが協力して１０日、大分市の坂ノ市小学校で行われたのは佐賀関を応援するチャリティ―イベントです。 イベントでは迫力あるプロレスの試合などが行われ、技が決まるたびに詰めかけた観客は盛り上がっていました。 会場には被災者支援につなげようと募金箱が設置されていて、寄せら