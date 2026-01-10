野球教室でストレッチを実演する日本ハム・伊藤＝10日、札幌市日本ハムの伊藤が10日、札幌市で約100人の小学生らを対象とした野球教室を行った。50人ずつ2度に分けて室内練習場で開催し、普段通りのストレッチやウオーミングアップ、キャッチボールを実演。食い入るように見詰めた子どもたちに「試合の日に楽しめるように、登板に向けてしっかり準備する」と心構えを説いた。自身の用具などもプレゼントして交流した。「続ける