国民民主党愛知県連の古川元久代表は10日、政府与党内の一部で衆議院を早期に解散する案が浮上していることを受け「自民との信頼関係に影響が出る」と牽制しました。古川県連代表：「年度内に予算を早期に成立させることについては、自民党から強い要請あって合意したものであります。年度内成立をあきらめてまで、解散総選挙をやるとなると、両党の信頼関係にも影響してくるんじゃないかと危惧している」古川代表は10日午後に