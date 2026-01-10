10日午後に発生した山口市の国道376号の衝突事故で、意識不明の状態で病院に搬送されていた男性が死亡しました。山口警察署によりますと、この事故は10日午後1時50分頃、山口市徳地山畑の国道376号で、山口方面から周南方面に向かって走っていた乗用車と、周南方面から走ってきた軽ワゴン車が衝突したものです。軽ワゴン車に乗っていた周南市米光の会社員の男性（66）が意識不明の状態で病院に運ばれましたが、胸を強く打っていて