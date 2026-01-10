群雄割拠の女子戦線で、今年ブレイクするスター候補に浮上している新人女子レスラーに注目。歯が折れても“脱ぎ”パフォーマンスで気合の雄叫びがファンの心を掴んでいる。【映像】気合い入りまくりの“脱ぎ”パフォーマンスWWEの育成ブランドNXTで、新人としては異例のペースで存在感を高めているケンダル・グレイが注目を集めている。アメリカのスポーツ専門誌『Sports Illustrated』では「今見るべき女子レスラーの筆頭」と