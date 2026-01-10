【キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026】アメリカ代表 6−10 ドイツ代表（日本時間1月10日／トライデントアリーナ）【映像】衝撃の「雷鳴シュート」ドイツ代表DFが決めた衝撃のロングシュートが、見る者の度肝を抜いた。元スペイン代表DFのジェラール・ピケが考案したエンターテイメント系7人制サッカーの世界大会「キングス・ワールドカップ・ネーションズ・ブラジル2026」で、ドイツ代表は日本時間1月10日