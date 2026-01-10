【モデルプレス＝2026/01/10】原因は自分にある。の杢代和人が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。【写真】人気男性アイドル、濃いめアイメイクでダークな色気放つ◆原因は自分にある。杢代和人、ダークな色気放つ杢代は、目尻をブラックで締めた濃いアイメイクと深めのリップでダークな色気を放出。モノトーンのジャ