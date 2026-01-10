女優ジェニファー・ローレンスが、ベッドシーンの撮影は「よく知らない相手」との方がやりやすいと語った。アカデミー賞受賞歴のあるジェニファーにとって、友人や長年の共演者よりも、むしろ初対面に近い相手の方が気まずさが少ないという。 【写真】「何も元に戻らなかった」出産後の体の変化に豊胸手術の予定を明かしたことも ニューヨークの92NYで登壇した際、俳優ロバӦ