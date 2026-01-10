横浜市内で新体制発表会を実施異例の大シャッフルだ。横浜F・マリノスは1月10日、横浜市内で新体制発表会を行なった。大島秀夫監督や新加入選手7人（関富貫太はU-23アジア選手権のため欠席）が参加。今季は新加入8人に加えて8人が背番号を変更し、会場からは驚きの声が上がった。「おぉー」ファン・サポーターも見守った新体制発表会の会場がざわついた。今季の選手スカッドが発表された瞬間。背番号の変更が8人、さらに新加入