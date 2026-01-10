サッカーJ3の福島ユナイテッドFCに期限付きで加入した三浦知良選手が10日、チーム練習に初参加しました。午前10時頃チーム練習が始まると三浦選手は、ウオーミングアップを開始。その後ボールを使った練習ではチームメートとコミュニケーションをとりながら約1時間汗を流しました。練習後、記者の取材に対応した三浦選手は「とてもいい雰囲気の中で僕自身の中では予定通りいいトレーニングが出来たし、ここでみんなとやって福島ユ