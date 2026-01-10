オリックス・宮城大弥投手（24）が結婚したことを10日、自身のSNSで発表した。お相手は同じ沖縄県出身の一般女性。「新年あけましておめでとうございます」と書き出すと、「昨年はたくさんの応援をいただき本当にありがとうございました」と感謝を述べた。続けて「私事ではございますが、このたび結婚いたしました」と報告、「お相手は沖縄県出身の一般女性です」と明かした。「これからは夫婦で力を合わせ、より一層精進