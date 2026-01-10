フィギュアスケート女子の島田麻央が１０日、自身のインスタグラムを更新。「第５９回テレビ朝日ビッグスポーツ賞の授賞式に出席しました」などとつづり、９日に行われ、自身が特別賞を受賞した表彰式での様子を投稿した。「会場でお会いできた皆様から元気とパワーをいただきましたこれを励みに今年も頑張ります」と記し、スポーツ界を沸かせた新日本プロレスの棚橋弘至社長やサッカー日本代表の森保一監督ら、他競技の選手